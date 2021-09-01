Сборная России поделила очки с Хорватией, «Зенит» возвращает Клаудиньо и Малкома. Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 1 сентября.

Россия сыграла вничью с Хорватией в отборе на ЧМ

Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в отборочном матче чемпионата мира-2022. Игра проходила в «Лужниках» и завершилась со счетом 0:0. Встреча стала дебютной для главного тренера команды Валерия Карпина.

Российские волейболистки вылетели с ЧЕ-2021

Женская сборная России по волейболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы. Подопечные Серджо Бузато в четвертьфинале разгромно уступили сборной Италии.

Кими Райкконен завершает карьеру

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен объявил, что завершит карьеру в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона.

«Зенит» пытается вернуть Малкома и Клаудиньо из сборной

Петербургский «Зенит» попросил сборную Бразилии вернуть Малкома и Клаудиньо в расположение клуба. Это связано с тем, что футболисты рискуют пропустить матч с «Челси», поскольку страны Южной Америки находятся в красной ковидной зоне.

Рублев и Медведев вышли в третий круг US Open

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев пробились в третий круг Открытого чемпионата США. Рублев одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро в четырех сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Медведев одержал победу над Домиником Кепфером — 6:4, 6:1, 6:2.

«Авангард» крупно обыграл ЦСКА на старте нового сезона

Омский «Авангард» уверенно обыграл московский ЦСКА в стартовом поединке регулярного чемпионата КХЛ-2021/22. Игра проходила в Балашихе на одноименной арене и завершилась со счетом 4:0.