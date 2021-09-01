Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в четвертом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 0:0.

Эта игра стала дебютной для главного тренера Валерия Карпина. Кроме того, первую игру в составе сборной России провел 18-летний хавбек «Динамо» Арсен Захарян. Он провел на поле 70 минут, после чего был заменен на Дениса Черышева.

Главный арбитр матча показал всего одну желтую карточку — российскому полузащитнику Дмитрию Баринову на 35-й минуте.

Набрав по семь очков в четырех матчах, Хорватия и Россия продолжают лидировать в турнирной таблице группы Н. Напрямую на ЧМ-2022 попадут только победители групп. Команды, занявшие второе место, сыграют стыковые матчи.