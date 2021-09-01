Полузащитники сборной Бразилии Малком и Клаудиньо возвращаются в расположение «Зенита» по просьбе клуба.

«Бразильская конфедерация футбола сообщает, что Малком и Клаудиньо не поедут с командой в Чили. Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», принуждавшего их вернуться в Россию в среду», — гласит сообщение сборной Бразилии.

При этом бразильская сторона не согласна с требованием «Зенита» и намерена обратиться в ФИФА с просьбой, чтобы в отношении клуба были применены санкции.

Напомним, просьба «Зенита» вернуть игроков связана с тем, что страны Южной Америки по законам Англии входят в красную ковидную зону. В сине-бело-голубых 14 сентября состоится выездной матч против лондонского «Челси». Если Малком и Клаудиньо не вернутся в расположение клуба, им придется пропустить встречу Лиги чемпионов из-за карантина.