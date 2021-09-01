Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 110-й мяч в составе национальной команды. Таким образом, форвард стал рекордсменом по количеству голов в истории сборных.

До сегодняшнего дня Роналду делил лидерство с иранским нападающим Али Даеи, который забил 109 мячей за карьеру в национальной команде.

Роналду отличился в концовке матча с Ирландией в четвертом туре отборочного этапа ЧМ-2022. Португалия уступала после основного времени, но в компенсированные минуты Криштиану сравнял счет и помог своей команде избежать поражение. Более того, спустя шесть минут форвард оформил дубль и принес Португалии победу.

Роналду мог забить исторический гол еще в первом тайме, но не реализовал пенальти.