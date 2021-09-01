После четырех туров отборочного турнира ЧМ-2022 сборные Хорватии и России продолжают лидировать в турнирной таблице группы Н.

Сегодня, 1 сентября, команды сыграли вничью со счетом 0:0. Таким образом, в их активе стало по семь очков. Хорваты остались на первом месте, россияне — на втором.

В параллельном матче Мальта разгромила Кипр со счетом 3:0, а Словения и Словакия сыграли вничью — 1:1. На данный момент третью строчку таблицы с 6 очками занимают словаки. Словения идет на четвертом месте, Мальта — на пятом, Кипр — на шестом. Все три команды имеют по 4 очка.

Напомним, напрямую на чемпионат мира попадают только победители групп. Команды, занявшие второе место, будут играть стыковые матчи.