Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о том, как играла команда в матче с Хорватией в отборе на ЧМ-2022.

Слова Карпина прозвучали в эфире «Матч ТВ». По словам специалиста, команда пыталась играть в смелый футбол.

«Я не знаю, удалось или нет, но как минимум пытались. Пока делали все правильно, даже что-то получалось, я имею в виду, в прессинге», — отметил Карпин, добавив, что нельзя быть довольным всем и многие вещи ещё не получаются.

«Для первой игры – я думаю, что нормально. Новая схема, для многих незнакомая. Поэтому думаю, что нормально», — подчеркнул Карпин, добавив, что около 30 минут, пока была концентрация внимания, игроки неплохо друг с другом взаимодействовали.

Напомним, Россия сыграла с Хорватией со счетом 0:0 и продолжает делить лидерство в отборочной группе на ЧМ-2022.