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  • 10:12,  2 сентября 2021
СКА
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Прямая трансляция матча «Северсталь» — СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Прямая трансляция матча &#171;Северсталь&#187; &#8212; СКА в регулярном чемпионате КХЛ
ХК СКА. Фото: сайт клуба

Петербургский СКА сегодня, 2 сентября, сыграет с череповецкой «Северсталью» первый матч розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2021/22.

Игра состоится в «Ледовом дворце» в Череповце, начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Напомним, в прошлом сезоне команда Валерия Брагина одержала четыре победы в четырех матчах над «Северсталью». В Петербурге СКА выиграл со счётом 2:0 и 4:1, а в Череповце праздновал победы со счётом 2:0 и 3:2.

На недавнем предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге именно «Северсталь» стала единственной командой, которой удалось обыграть СКА. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу череповчан. СКА в итоге выиграл турнир, а «Северсталь» заняла 4-е место с четырьмя очками.

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