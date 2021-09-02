Прямая трансляция матча «Северсталь» — СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА сегодня, 2 сентября, сыграет с череповецкой «Северсталью» первый матч розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2021/22.
Игра состоится в «Ледовом дворце» в Череповце, начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.
Напомним, в прошлом сезоне команда Валерия Брагина одержала четыре победы в четырех матчах над «Северсталью». В Петербурге СКА выиграл со счётом 2:0 и 4:1, а в Череповце праздновал победы со счётом 2:0 и 3:2.
На недавнем предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге именно «Северсталь» стала единственной командой, которой удалось обыграть СКА. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу череповчан. СКА в итоге выиграл турнир, а «Северсталь» заняла 4-е место с четырьмя очками.
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