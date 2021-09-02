Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил о том, что в чемпионате России по футболу обязательно нужен лимит на легионеров.

Слова Матыцина цитирует портал РИА Новости.

«Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определённую цель», — сказал Матыцин, добавив, что формат лимита может обсуждаться, и может касаться заявки команды, поскольку вряд ли клубы будут покупать иностранных игроков для того, чтобы они сидели на лавке.

«Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам», — сказал Матыцин.

Напомним, ранее клубы проголосовали за сохранение лимита на легионеров.