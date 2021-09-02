Мужская сборная России по волейболу сегодня, 2 сентября, проведёт стартовый матч на чемпионате Европы против команды Турции.

Встреча состоится в Финляндии на стадионе «Тампере Айс» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Ранее Россия играла с Турцией в рамках чемпионата Европы-2019, тогда победу в четырёх сетах одержали российские волейболисты.

Помимо России и Турции в группе С также находятся сборные Финляндии, Нидерландов, Испании и Северной Македонии. В плей-офф смогут выйти четыре лучших команды из шести. Турнир стартовал 1 сентября и завершится 19 сентября.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд принимают четыре страны: Финляндия, Эстония, Польша и Чехия.