Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил своё раздражение в матче против Хорватии.

Слова Карпина цитирует портал «Чемпионат».

По словам тренера, россиян загоняли на свою половину поля временами, поскольку в составе сборной Хорватии есть хорошие игроки, против которых трудно выступать.

«Как бы ты не сопротивлялся, они тебе противостоят, приходится опускаться. Связываю это с высоким мастерством их игроков. Во втором тайме мы подустали», — сказал Карпин, добавив, что благодарит команду за сегодняшнюю самоотдачу.

«Моё раздражение было связано с тем, когда торопились с мячом, можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания», — сказал Карпин.

Напомним, Россия сыграла с Хорватией вничью со счётом 0:0.