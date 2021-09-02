Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил своё раздражение в матче против Хорватии.
Слова Карпина цитирует портал «Чемпионат».
По словам тренера, россиян загоняли на свою половину поля временами, поскольку в составе сборной Хорватии есть хорошие игроки, против которых трудно выступать.
«Как бы ты не сопротивлялся, они тебе противостоят, приходится опускаться. Связываю это с высоким мастерством их игроков. Во втором тайме мы подустали», — сказал Карпин, добавив, что благодарит команду за сегодняшнюю самоотдачу.
«Моё раздражение было связано с тем, когда торопились с мячом, можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания», — сказал Карпин.
Напомним, Россия сыграла с Хорватией вничью со счётом 0:0.
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