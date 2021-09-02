Бойцовский промоушен UFC сделал анонсы на следующие поединки двух российских бойцов — Зубайры Тухугова и Тагира Уланбекова.

Информация о грядущих боях появилась в официальном «Инстаграме» UFC Russia. Новым соперником Тухугова станет Рикардо Рамос, Уланбеков же подерется с Алланом Насцименто. Эти бои состоятся в рамках турнира UFC 267, проведение которого запланировано на 30 октября в Абу-Даби.

Помимо этих двух боев на турнире также подерутся Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос, а также Александр Волков и Марчин Тыбура.

В со-главном событии этого же турнира пройдет бой в легчайшем весе: россиянин Петр Ян будет биться в титульном бою-реванше с Алджамейном Стерлингом.