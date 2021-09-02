Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова высказалась о том, что хорошего принёс проигрыш Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

Слова Винер цитирует портал РИА Новости. Тренер отметила, что если проигрыш с ошибкой, то понимаешь, что где-то что-то сделал не так, а она сидела и спрашивала себя, почему все так сложилось.

«Мне вспомнилось одно из имен Бога — найти хорошее в плохом… Я думала, что ж в этом хорошего. Но как их (спортсменок после Токио) встречали…», — отметила Винер, добавив, что в интернете пишут о том, что сейчас все вокруг стали экспертами по художественной гимнастике, разбирают программы, обсуждают.

«Если бы они выиграли золото, не было бы этого всплеска патриотизма взрослых и детей. Вот это и есть хорошее. Это меня успокаивает. Но все равно раздирает несправедливость. Ночью это дерёт меня на куски и кушает с маслом», — заключила Винер.