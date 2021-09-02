Петербургский «Зенит» отозвал бразильцев Клаудиньо и Малкома, а также колумбийца Вильмара Барриоса из расположения сборных, чтобы не был нарушен спортивный принцип.

Информацию от источника в клубе сообщает портал РИА Новости.

«В Великобритании сейчас действует запрет на въезд иностранцев, которые в последние дни были в странах «красной зоны», к ним относятся Бразилия и Колумбия», — цитирует портал слова источника. «Зенит» пытался решить проблему с участием Малкома, Вильмара Барриоса и Клаудиньо в матче против «Челси» через организации ФИФА и УЕФА, но они самоустранились.

«Получается, команда может лишиться трех важных игроков в матче Лиги чемпионов — в отношении российского клуба будет нарушен спортивный принцип», — подчеркнул источник.