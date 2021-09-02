Бывший глава Российского футбольного союза (РФС), экс-министр спорта РФ Виталий Мутко высказал своё мнение о том, нужно ли отменять лимит на легионеров в РПЛ.

Слова Мутко цитирует портал РИА Новости. По мнению Мутко, лимит — это только элемент системы, и любые ограничения конкуренции — это плохо. «Но мы же должны понимать, что у нас уже было «Динамо Португалия», я это хорошо помню», — отметил экс-министр спорта, добавив, что когда вырастет конкурентная среда, будет самое время и снимать лимит.

«Богатые клубы говорят, что без лимита, якобы, могут лучше выступать в Европе. Но вы никогда не будете хорошо играть в Европе, пока не будет конкурентной среды внутри страны. Вот будет она – и результат будет», — сказал Мутко, добавив, что нужно спокойно развиваться.