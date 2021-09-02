Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку выступлению сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

Напомним, встреча закончилась вничью — 0:0. Эта игра стала дебютной для Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России.

«Обе команды очень осторожно играли, подтвердили свое лидерство. Обе команды очень внимательно играли в обороне, поэтому в целом результат закономерен»,— цитирует Валерия Газзаева ТАСС.

Депутат Государственной думы Валерий Газаев также отметил несколько игроков, которые его впечатлили. Экс-наставник сборной России отметил дебют молодого игрока Захаряна. Газаев считает, что если игрок «будет развиваться, вырастет хорошим мастером».

Также Валерий Газаев отметил, что » в такой игре хотелось бы, чтобы выиграли» и подчеркнул несколько опасных моментов. В частности одну из последних атак сборной России в игре против хорватов, когда Антон Заболотный был в убойной позиции, но поспешил с ударом.