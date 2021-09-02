Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о матче сборной России против Хорватии в отборе на ЧМ-2022.

В своём телеграм-канале Губерниев отметил, что сама игра скажет лучше слов.

«Новый тренер все просчитал верно. Раскрываться нельзя. Проигрывать нельзя. Да, можно при этом и не выиграть. Но это не так страшно. Личные встречи значения вообще иметь не будут», — написал комментатор, добавив, что главным было не дать хорватам набрать три очка в этой встрече.

По мнению Губерниева, стратегически все идёт верно, поскольку Хорватия сильнее России, но Россия сумела не проиграть. «Соперников по группе не отпустили. Кстати, и замены сыграли у нас! Нужно брать шесть очков дальше. С теми, кто слабее», — заключил Губерниев.