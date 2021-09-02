Португалец Криштиану Роналду принял участие в матче 4-го тура отборочного цикла квалификации к ЧМ-2022. Игра проходила со сборной Ирландии и закончилась в пользу команды Криша со счётом 2:1. Эта встреча стала 180-й в футболке сборной Португалии, что является повторением рекорда защитника сборной Испании Серхио Рамоса по играм за сборные в Европе. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помимо этого, капитан сборной Португалии оформил дубль в матче против «Ирландии».

Напомним, Серхио Рамос травмирован и не вызван на ближайшие матчи в национальную команду. Поэтому уже 4 сентября в матче против Катара у Роналду есть шанс обойти защитника сборной Испании.

Отметим, что мировой рекорд принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну. Ему удалось провести 195 матчей. Футболист играл за свою национальную команду в период с 1969 по 1984 год.

В 180 матчах португалец Криштиану Роналду забил 111 голов и сделал 41 результативную передачу. В составе сборной он стал чемпионом Европы в 2016 году, смог завоевать бронзу Евро-2012 и серебро чемпионата Старого света в 2004 году, также выиграть Лигу наций УЕФА три года назад.