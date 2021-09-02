Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своём рекорде по количеству голов за национальную сборную.

Его он установил в матче против сборной Ирландии, побив предыдущее достижение Али Даеи.

В своём «Инстаграме» Роналду оставил пост, добавив, что не может выразить свои эмоции словами. «Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру — а их, к счастью, было несколько, — этот для меня особенный. Он, безусловно, стоит на полке достижений, которыми я по-настоящему горжусь», — отметил игрок, добавив, что каждый раз во время игры за сборную он находится в особенном моменте и показывает миру, из чего сделаны португальцы.

По словам Роналду, Али Даеи установил планку на таком высоком уровне, что Роналду боялся, что не побьёт этот рекорд. «Поздравляю его с тем, что он так долго держал рекорд. Благодарю за то, что всегда проявлял ко мне уважение каждый раз, когда я забивал, и по мере того, как я становился всё ближе и ближе к его выдающемуся достижению», — написал Роналду, добавив, что он ещё не заканчивает подсчёт и продолжит выступления за сборную.