Сборная России провела дебютный матч под руководством Валерия Карпина. Из-за особенностей ковидного календаря, времени на раскачку у тренера не было, проводить товарищеские игры некогда, и дебютировать пришлось сразу в ключевом матче отбора на ЧМ против вице-чемпионов мира сборной Хорватии.

Тренер начал удивлять болельщиков ещё на стадии отбора кандидатов: в сборную были вызваны аж пять вратарей и десант динамовских юниоров, при этом не нашлось места голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, на которого была сделана ставка на Евро-2020, а также недавнему лидеру и капитану Артёму Дзюбе. А что ещё интереснее, не был вызван его ближайший сменщик при Черчесове – Александр Соболев.

Новый сюрприз Карпин преподнёс при выборе состава на игру. С линией обороны и опорной зоной сюрпризов не было: место в воротах ожидаемо занял опытный Гильерме, три защитника из четырёх угадывались задолго до матча, а слева в обороне оставался выбор между молодым Самошниковым и номинально правым Караваевым. Шансы выйти у обоих были где-то 50/50. В итоге первый вышел на замену на заключительный отрезок, а Караваев успел поиграть на обоих флангах. Выбор опорником Баринова тоже читался, как и выход универсала Кузяева.

Более интересной ситуация сложилась в группе атаки.

В отсутствие дисквалифицированного Жемалетдинова, на правом фланге атаки могли выйти ветеран Алексей Ионов и набравший безумный ход на старте сезона Арсен Захарян. В первом прогнозе сборной мы отдали предпочтение первому, но в день игры всё же склонились к кандидатуре второго. В результате вышли оба, Захарян переместился налево.

Прогнозируя состав, мы предположили, что Головин ещё не до конца оправился от травмы и может уступить место набравшему ход в РПЛ Ерохину. Но на такой рискованный ход Карпин не решился и выпустил свою главную звезду в «старте». Впрочем, это решение можно было предугадать, особенно на фоне новостей, что все здоровы и готовы играть.

А вот что точно нельзя было предугадать, так это отсутствие в стартовом составе Фёдора Смолова. Форвард дождался ухода Черчесова, при котором попал в опалу как раз после предыдущего матча с хорватами. Пришёл новый специалист с незамыленным взглядом, а тут ещё и самого нападающего «прорвало» — шесть голов на старте сезона, лидерство в гонке бомбардиров. На фоне конкурентов в атаке (незабивного Заболотного и юного Тюкавина) казалось, место в основе Смолову гарантировано.

А в итоге Смолов не вышел даже на замену. Карпин перехитрил всех и выпустил на позицию «ложной девятки» Алексея Миранчука.

Данный тактический ход – не новшество, но всё же применяется в футболе довольно редко. Из наиболее ярких примеров вспоминается сборная Испании на победном Евро-2012. Тогда из-за травмы выбыл основной форвард Давид Вилья, а Фернандо Торрес был в неважной форме. И Висенте дель Боске совершил тактическую мини-революцию: Сеск Фабрегас отправился на острие атаки и действовал там как выдвинутый вперёд плеймейкер.

По большому счёту именно такая функция была и у Миранчука. Карпин словно демонстративно подчёркивал: мы не будем играть по примитивной черчесовской тактике с забросами на «столба». Функции «ложной девятки» заключались в розыгрыше мяча снизу, а не сверху. А из «столбов» в сборной оказался лишь Заболотный. Но о нём чуть позднее.

Интересно, что номинальный плеймейкер Александр Головин из-за амплуа Миранчука опустился на поле глубже, став фактически третьим опорником. Черчесов не мог уместить двух ярких диспетчеров в одном составе, Карпин же решился на такой необычный эксперимент, хотя более очевидным казался перевод Миранчука налево.

Несмотря на отсутствие номинальных нападающих, первый тайм сборная России провела под свою диктовку. И первый момент был создан как раз благодаря Миранчуку. Хавбек «Аталанты» отлично принял мяч после выноса от Гильерме и отдал на ход Захаряну. Самый молодой полевой игрок в истории сборной пробил под перекладину, заставив Ливаковича спасать хорватов.

В первой половине первого тайма Россия обескуражила хорватов высоким прессингом и отбором мяча на всех участках поля. Миранчук также отходил назад в отбор, при этом фланговики Захарян и Ионов смещались ближе к центру. Такая схема уже начинала напоминать сборную Португалии на Евро-2016. Тогда Фернанду Сантушу надоело искать чистую девятку для сборной после ухода Нуну Гомиша и Паулеты, и он сделал ход конём: в атаке выходили два фланговых форварда Криштиану Роналду и Нани. В результате всё закончилось победой на турнире.

Отход Миранчука ещё и делал тактику россиян зеркальной. Хорваты в полузащите выставили ромб с опорником Брозовичем, атакующим экс-армейцем Влашичем и фланговыми Ковачичем и экс-спартаковцем Пашаличем. Миранчуку доставался Брозович, Баринову – Влашич, а Кузяев и Головин действовали против двух оставшихся на флангах.

Где-то к середине тайма хорваты приспособились к неожиданной тактике России, забрали мяч (вторую 20-минутку россияне держали мяч всего 37% времени).

Вторая половина встречи прошла в целом на равных. На 70-й минуте Карпин освежил оба фланга, выпустив Черышева и Бакаева, чуть позднее вышел уже упомянутый Самошников, а в самом конце встречи выпустил Ерохина вместо Кузяева, показав, что ничья его не устроит. Раззабивавшийся в начале сезона зенитовец, правда, ничего не успел показать.

Но гораздо интереснее замена произошла в перерыве, и о ней стоит поговорить подробнее. Это была замена по позиции, но она полностью переворачивала тактику сборной. Вместо Алексея Миранчука на поле появился чистый форвард. И не Смолов, а Антон Заболотный. Тот самый Заболотный, за которого так часто прилетало Черчесову, что тому даже пришлось оправдываться: «Мне лучше «бездарный» Заболотный, нежели талант, который ничего не делает». А один популярный блогер остроумно поиздевался над выбором атаки сборной на Евро-2020: «Большой Дзюба, Дзюба поменьше, вообще маленький Дзюба» (намекая на Дзюбу, Соболева и Заболотного).

Выходом Заболотного Карпин дал понять: полностью отказываться от забросов на «столба» не получится.

«Ложная девятка» — это, конечно, интересно, но не стоит забывать, что когда на этой позиции играл Фабрегас, в полузащите выходили Хави, Бускетс, Хави Алонсо, Иньеста и Давид Сильва. При всём уважении к нашей сборной, всё же Ионов, Захарян и Головин – фигуры меньшего масштаба. И в первом тайме, особенно во второй половине, комбинационный футбол средней линии не позволял толком создавать моменты: до штрафной Ливаковича мяч попросту не доходил.

А теперь давайте вспомним столь ненавистную тактику игры на Дзюбу. Забросы на «столба» скрывали главный недостаток российских футболистов: проблемы с эффективным пасом. Форвард «Зенита», цепляясь за мяч, постоянно создавал прессинг и угрозу воротам соперников.

Похоже, вспомнил это и сам Карпин, особенно с учётом того, куда шли выносы Гильерме. В результате на второй тайм тренер выпустил одного из дублёров опального капитана – Заболотного. Именно это и позволило выровнять игру во второй половине встречи. Хотя к опасным моментам это так и не привело. И, возможно, на поле не хватило как раз Артёма Дзюбы.

Эксперты один за другим отмечали свежий футбол сборной, выход молодёжи, обновлённую тактику, но будем объективны: обольщаться не стоит. Сборная России не пожарила в обороне, но в атаке создала мало моментов. Потеряны очки дома в важнейшей игре отбора. Кроме того, сейчас хорваты переживают не лучшие времена, к тому же не сыграла их главная звезда – капитан и обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич. С ним на поле футбол был бы совсем другим. Кроме того, россиянам повезло: в параллельной встрече конкуренты Словакия и Словения также потеряли очки. А впереди игра на выезде с Кипром, который крайне зол после сенсационного разгрома от Мальты.

Что-то подсказывает, что Дзюбу рано списали со счетов, и его еще придётся просить вернуться. Форвард «Зенита» не пытается понравиться болельщикам, постоянно вляпывается в скандальные ситуации и получил уже в свой адрес несколько нецензурных кричалок. Но он справлялся со своей главной функцией: забивал голы. Форварда часто обвиняли, что он поражает ворота в основном слабых соперников, а с большими командами тушуется. Но ведь и слабым кто-то должен забивать. Да и дубль в ворота голкипера «Атлетико» Яна Облака в мартовской игре со Словенией явно не попадает под категорию «голы карликам». В своё время те же претензии предъявлялись и другим рекордсменам по голам за сборную России – Александру Кержакову и Владимиру Бесчастных.

А девять лет назад болельщики уже успели сделать козлом отпущения другого капитана сборной из «Зенита» — Андрея Аршавина. После провала на Евро-2012 он сыграл лишь в одной игре под руководством Капелло и был освистан собственными фанатами. А потом о вызове Аршавина начинались разговоры и перед ЧМ-2014, и даже перед ЧМ-2018, когда команде катастрофически не хватало опытного креативного лидера.

Сейчас РФС и сборной удалось умаслить самую агрессивную группу болельщиков сборной – фанатов «Спартака». Команду возглавил любимец красно-белой торсиды Карпин, повязку получил Джикия, да ещё и ненавидимый Дзюба был исключён из состава. Но не зря у тренера состоялся длительный разговор с форвардом сине-бело-голубых.

Что-то подсказывает, что мы ещё вспомним о Дзюбе. Но главное – о нём должен вспомнить и Карпин. Впереди у сборной два матча, в которых необходимо взять шесть очков. В соперниках – «карлики», за голы которым часто прилетало зенитовцу. Что ж, посмотрим, как сборная будет забивать без него.