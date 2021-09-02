В России согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф на четверг, 2 сентября, выявлено 18 985 новых случаев заражения коронавирусом.

В Ленинградской области за прошедшие сутки Covid-19 был выявлен у 199 петербуржцев. 1330 человек заразились вирусом в Санкт-Петербурге и это за последние несколько дней — существенное увеличение числа заболевших за сутки.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве. 1864 человека не уберегли себя от болезни.

В общей сложности за время пандемии было проведено 178,1 млн тестов. 181 637 жителей страны скончалось от коронавируса, еще 6 148 250 человек успешно преодолели болезнь.