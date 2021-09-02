Стало известно, какая бригада арбитров будет обслуживать матч сборных России и Кипра в отборочном турнире на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра Кипр — Россия состоится в субботу, 4 сентября, в Никосии. Информация о судьях появилась на официальном сайте УЕФА.

Матч будет судить бригада арбитров из Испании. Главным арбитром встречи назначен Алехандро Эрнандес, его ассистентами выступят Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертым арбитром выбран Сесар Тото.

Также стало известно, кто будет работать на системе ВАР. Ответственным за это назначен испанец Хосе Мария Санчес, ему будет помогать Рауль Кабаньеро.

Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Россия пока занимает 1-2 место в группе, набрав 7 очков, как и сборная Хорватии. Кипр идет на 6-й строчке с 4-я очками.