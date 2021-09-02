Американский спортсмен Фрэнсис Тиафо прокомментировал будущую встречу с россиянином Андреем Рублевым в третьем круге US Open.

«Я видел сетку и надеялся пройти первые два круга – очень хотел с ним сыграть. Я хочу его сделать», – сказал Тиафо в интервью после игры.

Напомним, Рублёв вышел в 1/16 финала после очень сложной встречи с испанцем Педро Мартинесем-Портеро. Спортсмен из Испании занимает 75 строчку в мировом рейтинге. Андрею Рублёву пришлось сражаться на третьей по значимости площадке – Новый Грэндстэнд. Этот матч несколько раз останавливался из-за дождя. В итоге российский спортсмен победил за три часа со счётом 7:6, 6:7, 6:1, 6:1.

Отметим, что после нынешнего US Open Рублев при любых раскладах обойдёт в рейтинге двух чемпионов прошлых розыгрышей – Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Оба теннисиста не принимают участия в этом году в соревновании из-за травм.