На прошлой неделе в «Мегаспорте» состоялось Первенство Москвы по фигурному катанию среди юниоров — и показанное спортсменами наверняка удивило многих. Девушки от программы к программе вставляли элементы ультра-си, в то время как юноши выглядели заметно слабее. Обманчиво ли это впечатление?

Давайте для сравнения заглянем в протоколы произвольных программ. Анастасия Зинина прыгнула четверной тулуп и сольно, и в каскаде — судьи поставили четверть недокрута на каждом прыжке, но выезды фигуристке удались. Мария Захарова (из «Хрустального») прыгнула четверной тулуп, но недокрутила полоборота и упала.

Елизавета Берестовская продолжила сражаться с четверным тулупом, но сильно его недокрутила и плохо приземлила прыжок. Софья Самоделкина прыгнула триксель с недокрутом, а дальше боролась с четверными сальховами — то бабочка, то недокрут. Но она боролась. Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова стала лишь 11-й в произвольной программе, но она пошла в прокате на два квада — с первого тулупа упала, один в каскаде сделала, но недокрутила. Наталья Лагутова, фигуристка из ЦСКА, вторым элементом в программе прыгнула четверной тулуп и неудачно приземлилась. В общей сложности вышло 6 фигуристок, которые так или иначе вставляли в программу квад.

Софья Титова пошла на тройной аксель — тоже, к сожалению, случились недокруты и понижение базовой стоимости, но она начала вставлять этот прыжок в программу. Это, конечно, не четверной прыжок, но в уме его держать будем — все же не рядовой элемент для женщин.

Если заглянуть в протокол мужской произвольной программы, окажется, что четверные там прыгали всего пятеро фигуристов — и ни один не стал победителем турнира. Максим Белявский исполнил четверной сальхов с недокрутом, Марк Лукин заходил на два квада, но справился лишь с одним, Артем Ковалев исполнил один квад-сальхов. У Георгия Шестернева успешно вышел четверной тулуп, но провальным получился сальхов. Наконец, Николай Колесников зашёл на четверной тулуп и упал. Остальные спортсмены даже не заходили на четверные — и многие даже не использовали в программах тройной аксель, который стал чем-то обычным для юношей.

Почему так складывается ситуация?

Чем раньше девочка запрыгает квад, тем лучше. Девушки справляются с четверными засчёт хорошей крутки, те, кто успел выучить квады и стабилизировать их в юном возрасте, имею больше шансов прыгать их в дальнейшем. Те, кто в юниорках квады не освоил, шансов имеют меньше — из возрастных фигуристок четверной прыгала только Елизавета Туктамышева, но лишь на тренировке.

Тренд на квады у девочек задала группа Этери Тутберидзе, и его массивно подхватыватили другие школы. Теперь мы можем увидеть шесть квадисток только на обычном Первенстве Москвы — и из них только Самоделкина и Берестовская гремели в прошлых сезонах. Четверные прыжки становятся чем-то обычным для женского одиночного катания в России, причём именно на юниорском уровне.

У мальчиков все наоборот — чаще они начинают прыгать квады с возрастом, когда вырастают и обретают силу, засчёт которой могут высоко взлетать и успевать скручивать четыре оборота. Артем Ковалев уже перешагнул 18-летие, Георгий Шестернев — 16-летие, Марку Лукину и Максиму Белявскому — по 14 лет. Лишь Николай Колесников из группы Этери Тутберидзе уже к 12-летию освоил квад, но исполняет его пока не так стабильно.

Если смотреть на возраст квадисток, то лишь половине из них исполнилось 14 лет в этом году — это Самоделкина, Зинина и Лагутова. Берестовской и Захаровой пока по 13 лет, Двоеглазовой — вообще 12.

Так что юниорам спешить особо некуда, а вот у юниорок каждый сезон на счету. Так что мы и дальше продолжим видеть такую ситуацию в протоколах и очень скоро привыкнем к ней — квады уже перестали быть чисто мужским делом.