«Локомотив» договорился с английским клубом «Челси» о переходе Фаустино Анджорина. Речь идет об аренде игрока на один год, сообщается в Твиттере «Локомотива».

СМИ сообщают, что футболиста московский клуб арендовал с опцией выкупа за 17 миллионов евро.

За английский клуб Анджорин сыграл пять матчей, но голевыми действиями не отметился. А также в карьере Фаустино Анджорина было выступление за молодёжную команду «Челси» с 2008 по 2020 год.

Ранее СМИ писали, что «железнодорожники» намекают на переход Фаустино Анджорина.

Ближайший матч «красно-зелёных» пройдет 11 сентября на домашнем поле против самарского клуба «Крылья Советов» в рамках 7 тура Российской премьер Лиги.