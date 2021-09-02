Российский баскетболист Егор Демин с ростом 201 см заключил многолетнее соглашение с мадридским «Реалом», сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на Владимира Демина. Он является отцом Егора и экс-баскетболистом «Химок».

Контракт Егора Демина в первые 3 года будет считаться юниорским. После будут предоставлены разные опции – драфт, аренда или переквалификация — взрослый контракт. После трех лет в Испании Демин будет считаться доморощенным баскетболистом и не будет считаться легионером в лиге ACB.

«Внимание на Егора обратили еще год назад, после первенства России по 2005 году. Сразу шесть испанских клубов, включая «Ховентуд» и «Реал», откликнулись и захотели посмотреть на Демина. Тренер испанского клуба искал как раз такого комбогарда, который играет на позиции разыгрывающего и может смещаться на «двойку», который может решить все в одиночку», — рассказал «Перехвату» Владимир Демин.