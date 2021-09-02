На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в словацком Кошице сегодня, 2 сентября, состоится соревнование спортивных пар в короткой программе.

Начало выступлений пар назначено на 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

В парном катании в Кошице выступят три российские пары: Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (2-й номер), Полина Костюкович/Алексей Брюханов (7-й стартовый номер) и Ксения Ахантьева/Валерий Колесов

(11-й, заключительный стартовый номер).

Мухортова и Евгеньев выйдут на лед в первой разминке в 16:12 по московскому времени, Костюкович и Брюханов появятся на площадке в 16:50 по мск, а Ахантьева и Колесов будут закрывать выступления в третьей разминке и откатают программу в 17:36 по мск.