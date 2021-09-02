Генеральный директор футбольного клуба «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему петербургский клуб попросил вернуть из сборных южноамериканских футболистов.

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ. Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля», — сказал Александр Медведев.

Напомним, ранее «Зенит» попросил Конфедерацию футбола Бразилии и Колумбийскую федерацию футбола вернуть в команду Малкома, Клаудиньо и Барриоса. В ответ колумбийцы сообщили, что на данный момент вернуть футболиста Барриоса не могут. Бразильская же сторона отпустила игроков в расположение «Зенита», но при этом направила жалобу в ФИФА.

Действия «сине-бело-голубых» связаны с тем, что уже 14 сентября в гостях должен пройти матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Челси», а в Великобритании действует ограничение на въезд граждан из «красной зоны». В ней находятся сейчас все страны Южной Америки.