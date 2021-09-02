Российский фигурист, чемпион и вице-чемпион Европы Дмитрий Алиев вошел в заявку на турнир ISU серии «Челленджер» — Nebelhorn Trophy в Германии.

Отметим, именно на этом турнире Алиев будет подтверждать третью квоту в мужском одиночном катании для сборной России на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Право на завоевание третьей квоты подарили выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Ранее Дмитрий Алиев уже высказывал мнение, что готов поехать на турнир для подтверждения третьей квоты.

Соревнования в Оберстдорфе состоятся с 21 по 25 сентября. Запасными от сборной России указаны Артур Даниелян, Александр Самарин, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов и Андрей Мозалев.