Российский автогонщик, пилот команды «Хаас», выступающей в «Формуле-1», Никита Мазепин рассказал о том, как он проводил время длительной паузы на Гран-при Бельгии.

Из-за погодных условий итоговая гонка на Гран-при Бельгии была прервана на три часа. Призовые места в итоге были розданы по итогам квалификации, каждому пилоту присудили половину очков от занятого места.

Пауза перед возобновлением гонки длилась три часа. Как гонщики проводят время в перерывах?

В первую часть мы вместе с командой стояли и ждали новостей под тентом на питлейне. Механики должны поддерживать машину в живой фазе на протяжении всей гонки. У них большое количество задач. Вторую часть времени я сидел в боксах команды и спокойно ждал новостей — до того момента, пока не сказали про рестарт.