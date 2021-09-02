Российский автогонщик, пилот команды «Хаас», выступающей в «Формуле-1», Никита Мазепин высказался о том, можно ли было что-то поменять в проведении гонки на Гран-при Бельгии и необходимо ли возвращать болельщикам деньги за билеты.

— Болельщики называют гонку в Бельгии худшей в истории. Можно ли было что-то сделать по-другому?

— Я думаю, что что-то другое сделать было невозможно. Если бы «Формула-1» раньше отменила гонку, а через 30-40 минут появился какой-то просвет, то они подверглись бы большой критике за отмену. И гонщики, и команды, и организаторы уехали гораздо позже обычного времени и до конца пытались провести гонку.

— Нужно ли возвращать деньги фанатам за такой Гран-при?

— Моя работа — выступать на трассе, а работа промоутеров — решать такие ситуации. Так что оставлю это решение за ними.