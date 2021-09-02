Уфимский клуб столкнулся с финансовой проблемой. У игроков «Уфы» возможно образуется задержка зарплаты, сообщает «Бизнес Online».

Такой ситуации в истории клуба еще не было. На данный момент у руководства «Уфы» есть средства, чтобы рассчитаться с игроками за август, но после выплаченных денежных средств команда останется без денег даже на выезд в Сочи. Матч 7-ого тура РПЛ состоится 12 сентября.

«Ситуация непростая. Пока задержек нет, но исключать ничего нельзя», – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

После 6 туров Российской Премьер-Лиги команда «Уфа» располагается на 13-м месте с 5 очками.