Мэр Владивостока Константин Шестаков сегодня заявил о том, что город может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года», — рассказал Шестаков на Восточном экономическом форуме.

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия может претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предполагал, что соревнования могут принять Санкт-Петербург и Казань.

Уже через три года летние Олимпийские игры примет Париж, Олимпиада-2028 года пройдет в Лос-Анджелесе, а Олимпийские игры-2032 пройдут в австралийском Брисбене.