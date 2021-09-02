В голландском Зандвоорте сегодня, 3 сентября, стартует 13-й этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» — Гран-при Нидерландов.

Соревнования будут проводиться на автодроме «Кольцо Зандвоорт».

В первый соревновательный день пилотам предстоит пройти две сессии тренировочных заездов. Первая свободная практика назначена на 12:30 по московскому времени. Вторая практика состоится в 16:00 по Москве.

На субботу, 4 сентября, назначены третья свободная практика и квалификация, а на воскресенье, 5 сентября — итоговая гонка уикенда.

Напомним, в прошлый уикенд не удалось полноценно провести итоговую гонку Гран-при Бельгии из-за погодных условий. В итоге очки были распределены по результатам квалификации, каждый пилот получил половину от тех очков, что раздаются по итогам гонки.