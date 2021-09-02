Министр спорта России Олег Матыцин рассчитывает, что санкции, наложенные на российских спортсменов, закончатся в декабре следующего года.

Напомним, спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Согласно решению суда, спортсмены были лишены возможности выступать под российским флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

«Как вы знаете, санкции длятся до конца 2022 года. Начиная с 2023 года санкции, насколько я знаю, не будут продлены. Мы исходим из этого», — сказал министр спорта на Восточном экономическом форуме.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире