Российский голкипер Станислав Крицюк подписал контракт с петербургским «Зенитом». Информацию о подписании игрока сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Станислав Крицюк выступал за португальский клуб «Жил Висенте». Новый контракт Крицюка с «Зенитом» подписан по схеме 1+1.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера Крицюка в «Зенит» составит два миллиона евро, а также клубы договорились о выплате различных бонусов (размером до 2 млн евро).

Напомним, Станислав Крицюк уже выступал в российской Премьер-лиге — он играл за «Краснодар». В составе «быков» Крицюк сыграл 72 матча, из которых 33 игры получились «сухими». В португальском чемпионате Крицюк также выступал за такие клубы, как «Брага» и «Белененсеш».