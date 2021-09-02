Во время короткой программы юношей на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров произошёл курьёзный случай.

В третьей разминке выступал российский фигурист Илья Яблоков, тренирующийся в СШОР «Москвич» у Виктории Буцаевой. Диктор на арене сначала представил его как фигуриста от Украины, а не от России. Специалист быстро исправил свою ошибку и объявил, что Яблоков представляет Россию.

За свое выступление Илья Яблоков получил чуть больше 73 баллов, пока этого хватает для того, чтобы находиться на второй строчке турнирной таблицы. Он исполнил все прыжковые элементы без падений, но допустил помарку на тройном акселе.

Из российских фигуристов в короткой программе еще не выступал Александр Голубев, он заявлен в четвертой разминке.