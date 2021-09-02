Новичок «Зенита» рассказал пресс-службе клуба, какой выбрал игровой номер и что для него означает переход в петербургский клуб.

Сегодня футбольные клубы «Зенит» и «Жил Висенте» достигли соглашения о переходе вратаря. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1».

Станислав Крицюк будет выступать под первым номером.

«Наверное, просто позиция вратаря для меня ассоциируется с первым номером. Это значит, быть всегда первым. Плюс, я родился первого числа. Мне нравится эта цифра», — рассказал новичок «Зенита».

По словам, Крицюка переход в «Зенит» является самым большим вызовом для него.

«Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных и мы начнем полноценно тренироваться», — поделился своими впечатлениями Крицюк.

Станислав является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплева. В 2008-м дебютировал за димитровградскую «Академию» во втором дивизионе. В 2013-м стал игроком португальской «Браги». 25 января 2016-го присоединился к «Краснодару» — сперва на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт. Провел за краснодарцев 72 матча за четыре года. В 2020-м вернулся в Португалию, где отыграл сезон за «Белененсеш». В июне этого года присоединился к «Жил Висенте».

За сборную России Станислав провел два товарищеских матча — против Литвы (26 марта 2016) и Катара (10 ноября 2016).