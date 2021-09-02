Молодёжная сборная России по футболу сегодня, 3 сентября, сыграет против команды Испании в отборочном турнире на чемпионат Европы 2021 года среди команд U23.

Матч состоится на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городе Альмендралехо, Испания. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Судить матч будет бригада арбитров из Бельгии. Главным арбитром встречи будет Натан Вербомен, ему на боковых линиях будут ассистировать Матиас Хилларт и Рубен Винс, резервным арбитром назначен Ян Ботерберг.

Отметим, в группе 3 также располагаются сборные Литвы, Словакии, Мальты и Северной Ирландии. В основную сетку турнира проходит команда, занявшая первое место, команда со второго места отправляется играть стыковые матчи.