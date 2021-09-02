На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сегодня, 2 сентября, состоятся выступления девушек-одиночниц с короткими программами.

Начало прокатов назначено на 18:10 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала по ссылке.

Сборную России в этом виде программы представляют четыре фигуристки: Мария Захарова и Аделия Петросян из «Хрустального», Самбо-70, а также Софья Муравьева и Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко».

Софья Муравьева выйдет на лёд в 18:28 по московскому времени (3-й стартовый номер), Вероника Жилина появится на катке в 19:00 (7-й номер). Мария Захарова попала в третью разминку, она будет кататься в 19:52 по московскому времени. Аделия Петросян выступит в пятой разминке в 21:28 по мск.