Российская фигуристка Анна Щербакова в социальной сети «инстаграм» сделала новую публикацию, которую посвятила новому учебному году.

«Начало нового учебного года — это когда перед тренировкой еще на линейку успела сходить», — подписала пост спортсменка.

17-летняя Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира по фигурному катанию. В сезоне-2020/2021 Анна не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, выиграла чемпионат страны, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, победила на чемпионате мира и командном чемпионате мира в составе национальной команды.