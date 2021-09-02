Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о расторжении контракта с американским форвардом Уиллом Томасом.

Информация об этом появилась в клубных соцсетях. О причинах расторжения контракта не сообщается, известно, что он был расторгнут по обоюдому согласию сторон.

Напомним, Уилл Томас перешел в УНИКС летом 2021 года после того, как истёк срок его контракта с петербургским «Зенитом». В стане казанцев Томас получил 10-й номер. Баскетболист не успел сыграть за новую команду ни одного матча.

В сезоне-2020/21 Уилл Томас выступал в составе петербургского «Зенита» в Единой Лиге ВТБ и Евролиге. В Единой Лиге ВТБ Томас набирал в среднем 11,5 очка, 5,4 подбора и 1,8 передачи за одну игру. В Евролиге баскетболист сыграл в общей сложности 39 матчей и в среднем за игру набирал 1,4 передачи, 9,3 очка и 4,9 подбора.