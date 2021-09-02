Американский фигурист Уильям Аннис выиграл короткую программу на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в словацком Кошице.

За свой прокат без серьезных ошибок и с чистым тройным акселем он набрал 76,21 балла.

Второе место пока занимает Илья Яблоков. Он набрал за свой прокат 73,25 балла, сделав помарку на тройном акселе при приземлении.

Третьим идёт ещё один россиянин — Кирилл Сарновский, он набрал 71,48 балла за прокат с ошибкой на тройном акселе.

На четвертом месте расположился ещё один представитель сборной России Андрей Анисимов. Он также допустил помарку на тройном акселе и набрал за прокат 71,12 балла. Александр Голубев пока идёт на 6-й строчке: он единственным из россиян допустил падение на тройном акселе и набрал 67,84 балла.

Произвольные программы фигуристы покажут завтра, 3 сентября.