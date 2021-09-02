Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил о том, что деньги на выезд в Сочи имеются. Матч «горожан» против «барсов» состоится в рамках 7-ого тура чемпионата России 12 сентября в 16:30 по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что уфимцы стоят перед выбором: выплатить футболистам зарплату за август или поехать на выезд в Сочи. Данную информацию опроверг генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Мы давно уже аккуратно живём. На выезд в Сочи денег хватит. Клуб не имеет задержек по заработной плате», — сказал Шамиль Газизов в интервью изданию Metaratings.

Напомним, Шамиль Газизов вернулся после увольнения из «Спартака» в уфимский клуб в марте этого года.