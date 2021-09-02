На третьем этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сегодня, 3 сентября, состоятся соревнования в ритм-танце.

Соревнования проходят в эти дни в словацком Кошице. Начало ритм-танца назначено на 13:00 по московскому времени.

Сборную России будут представлять в этом виде четыре танцевальных дуэта.

Во второй разминке под 7-м номером выступит пара Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин. Они выйдут на лед в 13:49 по мск. Под 9-м номером заявлены Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, их время выхода на лед — 14:01 по мск. Под 10-м номером выступят Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (время выхода — 14:08 по мск)

В третьей разминке выступят Екатерина Рыбакова и Илья Махноносов, они будут закрывать заключительную разминку и выйдут на лед в 15:00 по мск.