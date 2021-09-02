На третьем этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров стартовали выступления спортивных пар в короткой программе.

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

В первой разминке выступит российская пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Они получили 2-й стартовый номер и выйдут на лед в 16:12 по московскому времени.

Во второй разминке заявлен еще один российский дуэт — Полина Костюкович/Алексей Брюханов. Они появятся на ледовой площадке в 16:50 по Москве и выступят под 7-м стартовым номером.

В третьей разминке будут соревноваться Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Под 11-м стартовым номером (последним) они откатают программу в 17:36 по мск.

После соревнования пар в борьбу вступят девушки одиночницы в 18:10 мск.