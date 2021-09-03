На третьем этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в словацком Кошице сегодня, 3 сентября, состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.

Старт выступлений мужчин назначен на 15:35 по московскому времени.

Все российские фигуристы попали в заключительную, четвертую разминку. Александр Голубев занимает 6-е место после короткой программы, он выйдет на лед в 18:17 по московскому времени.

Андрей Анисимов стал 4-м в короткой программе, он выйдет на лед в 18:32 по мск. Следом за ним свою программу покажет Кирилл Сарновский, его выход запланирован на 18:39 по мск. После этого выступит еще один россиянин Илья Яблоков, он стал вторым в короткой программе. Выход Яблокова произойдет в 18:46 по мск.

Лидирует после короткой программы американец Уильям Аннис. Он будет закрывать произвольную программу юношей в 18:53 по мск.