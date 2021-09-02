Московский футбольный клуб «Спартак» отправил официальное письмо в Роспотребнадзор, в котором попросил увеличить в несколько раз число болельщиков на ближайших матчах в чемпионате России и Лиге Европы. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

«Мы направили письмо в Роспотребнадзор, хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в 4-5 раз. Ждем ответа», — сказал представитель пресс-службы «Спартака».

Напомним, матчи РПЛ проходят с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Матчи московских клубов не могут посещать более трех тысяч человек.

11 сентября «Спартак» на своем поле примет подмосковный клуб «Химки» в рамках игры 7-ого тура Российской Премьер-Лиги. А 15 сентября на стадионе «красно-белых» состоится встреча с польской командой «Легия» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.