В рамках нового сезона регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 3 сентября, состоятся четыре встречи. В 16:30 по московскому времени «Барыс» примет «Салават Юлаев», игра состоится в Нур-Султане.

В 17:00 мск на арене «Уралец» в Екатеринбурге стартует встреча между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом», а в Челябинске в то же время «Трактор» примет новосибирскую «Сибирь».

В 19:30 в столице начнется динамовское дерби: москвичи примут команду из Минска, игра пройдет на «ВТБ Арене».

Для всех команд сегодняшние матчи станут первыми в новом сезоне, который стартовал в среду, 1 сентябре. В матче-открытии встречались финалисты Кубка Гагарина: омский «Авангард» уверенно обыграл ЦСКА со счетом 4:0.