Российский теннисист Даниил Медведев встретится с испанцем Пабло Андухаром в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Игра будет проходить сегодня, 3 сентября, и начнется не ранее 18:00 по московскому времени.

Во втором круге Медведев, посеянный под вторым номером, уверенно обыграл немца Доминика Кепфера в трех сетах. Андухар, занимающий 74-е место в рейтинге АТР, не испытал проблем с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Также сегодня свой матч третьего круга проведет россиянин Андрей Рублев, его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо. Игра начнется после 18:00.

В прошлом матче Рублев, получивший пятый номер посева, 3,5 часа бился с испанцем Педро Мартинесом-Портеро и победил в четырех сетах. 50-й номер рейтинга Тиафо без проблем выбил аргентинца Гидо Пелью.