В Кошице (Словакия) проходит третий этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 18:10 по московскому времени стартовала короткая программа у девушек, в которой принимают участие четыре россиянки.

В первой разминке под вторым номером на лед выйдет Софья Муравьева. Во вторую группу участников попала Вероника Жилина, ей достался седьмой стартовый номер. В третью разминку распределилась Мария Захарова (12-й номер), а в заключительную группу попала Аделия Петросян (23).

Напомним, для российских фигуристов текущий этап Гран-при стал первым в сезоне. Спортсменам пришлось пропустить два этапа в Куршевеле из-за ограничений на въезд во Францию, поскольку Россия была отнесена к так называемой красной ковидной зоне.